Goiás atingiu a marca de quase 15 mil bilhetes internacionais com destino final Goiânia, de janeiro a julho deste ano, um crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas a estimativa é que o número de turistas estrangeiros que visitaram o estado seja muito maior porque muitos deles desembarcam em São Paulo ou em Brasília, antes de buscarem os destinos turísticos goianos, como Alto Paraíso. A estimativa da Embratur é que o Brasil pode atingir a marca recorde de 10 milhões de turistas até o fim deste ano.\nGoiás recebeu mais turistas dos Estados Unidos, Espanha, Bélgica e Reino Unido. Os principais motivos apontados para a viagem foram lazer e negócios. Estes turistas buscam, principalmente, experiências culturais e de natureza na Chapada dos Veadeiros.\nDe 2019 até 2025, o Brasil foi o quarto país que mais cresceu no mundo em turismo internacional, rompendo a barreira dos 6,5 milhões de turistas internacionais, o que não aconteceu nem na Copa do Mundo e nem nas Olimpíadas. O presidente da Embratur, Bruno Reis, lembra que, no ano passado, o País chegou à marca de 9,3 milhões de turistas pela primeira vez. “Isso mostra o quanto estamos mais competitivos e assertivos nas negociações e relações comerciais. Isso é uma questão de maturidade do trade turístico”.