As sanções previstas no ECA Digital não poderão ser aplicadas de imediato pela ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados). As punições dependem de regulamentação específica, cuja publicação está prevista para novembro, segundo o cronograma do órgão. Mas lideranças do comércio em Goiás já estão atentas à nova lei que estabelece regras de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. A norma entrou em vigor em 17 de março.\nEmbora avaliando que o ECA Digital tem impacto mais direto sobre as grandes empresas de tecnologia, pelas restrições que terão de implementar nos conteúdos exibidos em redes sociais, Valdir Ribeiro, presidente da FCDL-GO (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás), adianta que “as empresas do varejo estão engajadas no cumprimento da legislação, assim como é feito hoje no atendimento às normas da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)”.