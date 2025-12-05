A Netflix confirmou, nesta sexta-feira (5), a compra dos estúdios de TV e cinema e a divisão de streaming da Warner Bros Discovery por US$ 82,7 bilhões (R$ 437,86 bilhões). O acordo põe um dos ativos mais antigos e valiosos de Hollywood nas mãos da pioneira do streaming, após uma revolução no setor de mídia.\nApós uma série de fusões nos últimos anos, o conglomerado da Warner inclui, além da Discovery, os negócios da HBO, como o streaming HBO Max.\nA transação consolida o domínio da Netflix sobre a indústria cinematográfica americana, ao adicionar ao portfólio do gigante do streaming uma cobiçada biblioteca de conteúdo que inclui as franquias Harry Potter e Batman, o negócio de streaming da Warner e a programação premium da HBO.\nCâmara aprova taxação do streaming; o que pode mudar para o consumidor?