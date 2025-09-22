Em um cenário, onde o varejo enfrenta desafios para atender as expectativas dos clientes e manter a competitividade, a inteligência artificial (IA), especialmente a generativa, capaz de criar conteúdo novo e original como textos, imagens, música, áudio e código, a partir de dados existentes, veio para transformar processos e impactar a produtividade e experiência do cliente. No Brasil, 47% dos varejistas já usam alguma ferramenta, enquanto 53% ainda não, de acordo com o estudo Inteligência Artificial no Varejo, da Central do Varejo.\nPara Marisa Carneiro, vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Goiás (Sindilojas-GO), hoje, já é praticamente impossível desconsiderar a tecnologia, que está cada vez mais presente no dia a dia de vendas, ajudando o comerciante a utilizar recursos que proporcionem melhores experiências para os clientes e gestão de processos. Ela dá o exemplo dos chatbots de atendimento, onde, muitas vezes, o cliente nem percebe que está sendo atendido por IA, que faz a primeira filtragem pelo WhatsApp.