O 119º sorteio da Nota Fiscal Goiana, realizado nesta quinta-feira (24), distribuiu R$ 1,2 milhão em premiações. Do total, R$ 200 mil foram destinados aos consumidores inscritos no programa e R$ 1 milhão aos clubes participantes do Time Goiano do Coração.\nUma moradora de Goiânia faturou o prêmio principal de R$ 50 mil. A premiação também contemplou participantes de Mineiros, Formosa e Valparaíso de Goiás com R$ 10 mil cada. Além disso, também foram distribuídos prêmios menores, de R$ 5 mil, R$ 1 mil e R$ 500, totalizando R$ 200 mil, entre os consumidores.\nDo total repassado aos clubes, a Aparecidense recebeu R$ 100 mil e a Jataiense, R$ 60 mil. Outros R$ 240 mil foram divididos igualmente entre os 12 times da primeira divisão.\nNota Fiscal Goiana: morador de Anápolis ganha R$ 50 mil; veja a lista de prêmios