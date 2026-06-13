Quem tiver dívidas bancárias de até R$ 100 ficará com o nome limpo automaticamente (José Cruz/Agência Brasil)\nOs ganhadores da Nota Fiscal Goiana da 115ª edição têm até 90 dias para resgatar os prêmios que variam de R$ 500 até R$ 50 mil. Conforme publicado pelo Governo de Goiás, o prazo está sendo contado a partir da homologação no Diário Oficial que aconteceu na quinta-feira (11) e se estenderá até o dia 9 de setembro deste ano (confira ao final do texto a lista dos sorteados).\nO pedido de resgate do prêmio, que foi sorteado em 28 de maio, deve ser realizado no site da Nota Fiscal Goiana; para isso, o participante deverá acessar o sistema com login e senha e entrar na área de premiação. Após, deverá selecionar a opção de resgate e digitar os dados bancários para receber o prêmio.\nTodos os cidadão podem se cadastrar no programa Nota Fiscal Goiana (Divulgação/Secretaria de Estado da Economia)