Um morador de Anápolis levou o prêmio principal de R$ 50 mil no sorteio de agosto da Nota Fiscal Goiana, realizado nesta quinta-feira (27). Cadastrado no programa estadual desde novembro de 2024, o ganhador concorreu com 21 bilhetes.\nA edição distribuiu R$ 200 mil entre 158 ganhadores em todo o estado. Além do prêmio principal, três participantes de Goiânia, Formosa e Pires do Rio faturaram R$ 10 mil cada. Os quatro prêmios de R$ 5 mil saíram para consumidores de Brasília, Mineiros e Luziânia (dois ganhadores). Houve ainda premiações de R$ 1 mil (50 ganhadores) e R$ 500 (100 ganhadores).\nAo todo, a disputa reuniu mais de 480 mil pessoas e gerou 4,6 milhões de bilhetes, calculados com base nas notas fiscais emitidas com CPF em julho e em compras anteriores ainda não processadas.\nNota Fiscal Goiana: ganhadores têm 90 dias para resgatar prêmio de até R$ 50 mil