Uma moradora de Rubiataba, na região central de Goiás, foi a grande vencedora do sorteio de julho do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG), realizado nesta quinta-feira (30). Ela faturou o prêmio principal de R$ 50 mil após concorrer com 32 bilhetes. Além dela, outros 157 cidadãos de 42 municípios goianos foram contemplados na edição de número 117, que distribuiu um total de R$ 200 mil em prêmios.\nNesta edição, consumidores de Goiânia, Inhumas e Catalão levaram os três prêmios de R$ 10 mil cada. Já as quatro premiações de R$ 5 mil saíram para moradores de Goiânia (2), Iporá (1) e Aparecida de Goiânia (1). O sorteio incluiu ainda 50 prêmios de R$ 1 mil e 100 de R$ 500. Vale ressaltar que os valores informados são brutos, sem o desconto do Imposto de Renda.\nEntre as cidades com moradores sorteados estão Alexânia, Anápolis, Bela Vista de Goiás, Caiapônia, Formosa, Goianésia, Ipameri, Itaberaí, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Mineiros, Nova Crixás, Pontalina, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Trindade e Valparaíso de Goiás.