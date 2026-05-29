Moradores de Goiânia, Trindade, Aparecida de Goiânia e São Luís dos Montes Belos ganharam os maiores prêmios do sorteio da Nota Fiscal Goiana, realizada pelo governo do estado, nesta quinta-feira (28). Ao todo, foram distribuídos R$ 200 mil em prêmios para 158 consumidores cadastrados no programa. A lista com os sorteados pode ser consultada no portal oficial do programa.\nDe acordo com o resultado divulgado pelo governo, a ganhadora do maior prêmio sorteado foi Cristiane Alves Moreira, de Goiânia, que levou R$ 50 mil para casa. Segundo a Secretaria de Estado da Economia, a ganhadora é inscrita no programa desde 2015 e participou desta edição com sete bilhetes eletrônicos.\nAugusto Claudino Dias, de Goiânia; Edite Gonçalves Brito, de Trindade e Mércia Vieira Machado Euzébio, de Goiânia, levaram R$ 10 mil cada.