Sorteio dos cadastrados no programa Nota Fiscal Goiana (Divulgação/ Secretaria da Economia/ Denis Marlon)\nJá conferiu se foi um dos contemplados no sorteio do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG)? O NFG realiza sorteios todos os meses com prêmios de até R$ 50 mil. Para participar, é fácil, basta se inscrever no site do programa e informar o CPF em todas as compras. Além de concorrer, ainda garante um desconto de até 10% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).\nOs ganhadores da NFG podem conferir o resultado e solicitar o resgate do prêmio no site da Secretaria de Economia do Estado (SEE). A edição de setembro foi o sorteio nº 106, e os premiados têm até 90 dias a partir da publicação do sorteio no Diário Oficial do Estado (Doego), para resgatar o prêmio.\nVeja reportagem do G1 Goiás: Com prêmios de até R$ 172 mil, veja quem são os ganhadores da Nota Goiana e Time do Coração