O programa Nota Fiscal Goiana realiza sorteios mensais de até R$ 50 mil e dá descontos no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O cadastro é gratuito e qualquer cidadão com CPF pode participar. Para se inscrever, é necessário acessar o site do projeto, clicar em "Cadastre-se" e, em seguida, preencher os dados solicitados. Depois, a pessoa deve pedir a inclusão do CPF na nota fiscal em todas as compras feitas em Goiás para acumular bilhetes.\nA próxima edição do sorteio será realizada no dia 30 de abril (veja as datas ao final do texto). As premiações possuem os seguintes valores: um prêmio de R$ 50 mil; três de R$ 10 mil; quatro de R$ 5 mil; 50 de R$ 1 mil; e 100 de R$ 500. A cada R$ 100 acumulados, um bilhete é gerado para o mês seguinte.\nCaso seja sorteada, a pessoa deve acessar o site do programa, fazer o login e informar os dados bancários em "Premiação". O prazo para solicitar o resgate do dinheiro é de 90 dias, contados a partir da publicação do resultado no Diário Oficial do Estado. Para esclarecer dúvidas, os interessados podem ligar para os telefones (62) 3269-2000 e (62) 3269-2233.