A Secretaria de Estado da Economia divulgou os ganhadores do prêmio mensal da Nota Fiscal Goiana (NFG) e o trimestral do Time Goiano do Coração. O prêmio principal no valor de R$50 mil foi conquistado por uma moradora de Mineiros, cidade localizada na região sudoeste do estado. A lista completa de ganhadores está no site da Nota Fiscal Goiana.\nAlém do prêmio principal, também foram sorteados três prêmios de R$10 mil, que contemplaram moradores de Itumbiara, Goiânia e Anápolis. Além disso, quatro prêmios de R$5 mil foram sorteados. Três dos ganhadores são da capital goiana e um deles é de Cristalina, município do entorno do Distrito Federal (DF).\nO restante dos ganhadores receberam valores de R$ 1 mil ou R$ 500. Os premiados já podem acessar a área restrita do site para pedir o pagamento do valor conquistado.