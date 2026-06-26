O sorteio da Nota Fiscal Goiana com mais de R$ 1,2 milhão em prêmios foi realizado nesta quinta-feira (25). O prêmio principal, de R$ 50 mil, saiu para uma moradora de Anápolis. As premiações de R$ 10 mil foram para dois moradores de Goiânia e um de Santa Helena de Goiás. Já os prêmios de R$ 5 mil contemplaram moradores de Goiânia, Catalão e Planaltina. Ao todo, o sorteio beneficiou consumidores de dezenas de municípios goianos (confira a lista completa ao final da matéria).\nDo valor total, R$ 200 mil foram divididos entre 158 consumidores cadastrados. O R$ 1 milhão restante foi destinado ao programa Time Goiano do Coração, que beneficia clubes que disputam o Campeonato Goiano de Futebol. Nesta edição, a Anapolina recebeu a maior fatia do recurso: R$ 216 mil.\nNota Fiscal Goiana: ganhadores têm 90 dias para resgatar prêmio de até R$ 50 mil