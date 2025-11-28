De acordo com a Secretaria de Economia do Estado de Goiás, o cadastro pode ser feito pelo site e a premiação acontecerá no dia 25 de setembro, na sede da secretaria (Divulgação / Governo de Goiás)\nUma moradora de Goiânia ganhou o prêmio principal de R$ 50 mil no sorteio do programa Nota Fiscal Goiana (NFG), realizado nesta quinta-feira (27). Segundo a Secretaria da Economia, ela concorreu com 22 bilhetes e está inscrita no programa desde 2016.\nAo todo, 158 prêmios foram distribuídos no sorteio deste mês. A lista completa dos ganhadores pode ser consultada no site do programa Nota Goiana.\nNesta edição, o programa sorteou um total de R$ 200 mil. Os bilhetes da ganhadora do prêmio principal estavam entre os mais de 4,4 milhões que participaram do sorteio.\nMega-Sena: Seis apostas de Goiás acertam cinco números e levam juntas mais de R$ 290 mil