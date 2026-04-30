Um morador de Inhumas, na região central de Goiás, foi o vencedor do sorteio de abril da Nota Fiscal Goiana e levou o prêmio principal de R$ 50 mil. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (30) pela Secretaria da Economia. A lista completa dos contemplados pode ser conferida no site oficial do programa.\nEsta foi a 114ª edição do programa, que distribuiu ao todo R$ 1,2 milhão em prêmios. Desse valor, R$ 200 mil foram destinados aos consumidores cadastrados, enquanto R$ 1 milhão foi dividido entre clubes de futebol participantes do projeto Time Goiano do Coração.\nAlém do prêmio principal, outros três participantes ganharam R$ 10 mil cada. Também houve premiações menores, de R$ 5 mil, R$ 1 mil e R$ 500, contemplando moradores de várias cidades do estado.\nSorteio da Nota Fiscal Goiana distribui R$ 1,2 milhão; veja lista de ganhadores