Uma moradora de Goiânia foi a ganhadora do prêmio principal do sorteio de fevereiro do programa Nota Fiscal Goiana. Silvana Veiga, inscrita desde 2015, receberá R$ 50 mil. O sorteio foi realizado na quinta-feira (26/2), na sede da Secretaria da Economia, na capital.\nOutros R$ 150 mil foram divididos entre consumidores de 42 municípios. A lista completa dos contemplados está disponível no site do programa Nota Fiscal Goiana. Além do prêmio principal, o Governo de Goiás sorteou três valores de R$ 10 mil, que saíram para Natália T. Guimarães (Goianésia), Nara Maria Soares B. de Oliveira e Edimar G. Duarte — ambos de Goiânia.\nTambém foram distribuídos quatro prêmios de R$ 5 mil, 50 premiações de R$ 1 mil e 100 de R$ 500. Todos os valores são brutos, ainda sem desconto de Imposto de Renda. A capital concentrou o maior número de vencedores no mês, com 83 consumidores contemplados.