A guerra no Oriente Médio já está impactando, fortemente, os planos de muitos turistas goianos. A venda de pacotes nas agências de viagem de Goiás já provocou uma queda de cerca de 30% na demanda por pacotes de viagem para os países da região. A saída para muita gente tem sido remarcar a viagem ou optar por um outro destino, como algum país do continente americano ou mesmo dentro do Brasil ou do próprio estado de Goiás.\nO conflito provocou a maior crise do setor aéreo desde a pandemia. Já foram ao menos 37 mil voos cancelados desde o início da guerra. A região se tornou uma das rotas aéreas mais importantes do mundo, como uma teia na malha aérea que conecta a América, a Ásia, a Europa e a Oceania. Só o aeroporto de Dubai pode ligar passageiros a 107 países. Por isso, o problema já estaria desmotivando viagens também para destinos na Europa oriental e outras partes da Ásia.