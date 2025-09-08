Um novo capim, resultado do cruzamento de uma gramínea de clima temperado dos Estados Unidos com uma de clima tropical da África, com tecnologia de produção de mudas desenvolvida em Goiás, tem apresentado resultados bem superiores aos do capim braquiária e impulsionado a rentabilidade na criação de gado. A produtividade média com o Tifton 85 na pecuária de corte, só com suplementação de sal mineral, tem alcançado 40 arrobas por hectare ao ano, dez vezes maior que a média nacional, que é de quatro arrobas.\nIsso porque a pastagem tem o dobro do valor nutritivo que o capim braquiária, mais comum nas fazendas brasileiras, tem maior quantidade de matéria seca (alimento) por hectare e mantém cobertura densa que protege o solo contra a erosão. Isso ajuda a reter água e matéria orgânica, além de evitar que o adubo e o esterco dos animais sejam levados pela chuva para os rios. A Amazon Mudas, no município de Brazabrantes, é uma indústria de clonagem e produção de mudas do Tifton 85.