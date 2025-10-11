A modernização das regras para captação de recursos pelos bancos para realização de financiamentos habitacionais no âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), anunciada nesta sexta-feira (10) pelo governo federal, deve aumentar a disponibilidade de recursos para o financiamento de empreendimentos imobiliários e para a compra da casa própria. O modelo de crédito imobiliário que reestrutura o uso da poupança para ampliar a oferta de dinheiro deve incentivar investimentos em lançamentos e facilitar a aquisição de imóveis pela classe média.\nUma das principais mudanças é que o valor máximo do imóvel financiado no Sistema Financeiro da Habitação (SFH) passará de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões. A previsão é que, com essa mudança, a Caixa Econômica Federal financie mais 80 mil novas moradias até 2026.