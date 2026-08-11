Novo integrante da equipe de defesa de Daniel Vorcaro, o advogado Daniel Bialski afirmou nesta terça-feira (11) que o dono do Banco Master "quer falar e quer colaborar" mais uma vez, "se precisar e se tiver a oportunidade".\nO escritório de Bialski passou a representar Vorcaro no último mês. Ele passou a atuar nas investigações criminais em conjunto com o advogado Sérgio Leonardo, que é amigo próximo de Vorcaro e atua na defesa desde o início da Operação Compliance Zero.\nO advogado disse em entrevista à GloboNews que, apesar da disposição de Vorcaro de colaborar, ainda tenta entender as acusações que pesam contra ele e ter acesso a documentos dos inquéritos sobre o caso.\nEle disse que já solicitou uma audiência com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça, relator do caso. O objetivo é "pedir pessoalmente para o ministro acesso a toda a investigação, a todos os expedientes, mas também requerer ampliação de horas de visitas e despachar algumas outras questões pontuais".