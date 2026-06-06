Os supermercados de Goiás terão neste domingo (7) o primeiro dia de funcionamento sob as novas regras definidas em convenção coletiva de trabalho firmada entre representantes dos trabalhadores e do setor patronal. A partir de agora, os estabelecimentos precisam fechar às 11h aos domingos, com exceção dos municípios de Catalão, Rio Verde e Itumbiara, que possuem negociações próprias por meio de sindicatos locais.\nA decisão foi oficializada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios no Estado de Goiás (Secom-GO) e pelo Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios no Estado de Goiás (Sincovaga-GO).\nO Secom-GO mobilizou 80 fiscais para conferir se os supermercados estão cumprindo o novo horário em todo o estado. Segundo o procurador do sindicato, José Nilton Carvalho, as equipes estão distribuídas entre a Grande Goiânia (50), o Entorno do Distrito Federal (20) e a região de Anápolis (10). Um balanço sobre a adesão do setor deve ser divulgado na próxima semana.