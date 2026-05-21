A musicista Ana Flávia Dias de Oliveira produz e vende picolés de pudim, em Goiânia e Itumbiara (Arquivo Pessoal/Ana Flávia Dias de Oliveira)\nO novo perfil do consumidor tem inspirado pequenos negócios em Goiás, entre picolés de pudim, looks para a pecuária e acesssórios de beleza, os empreendedores estão surgindo já adaptados ou se adequando ao comportamento mais cauteloso do consumidor. Esse novo comportamento tem exigido uma rápida adaptação dos pequenos negócios, que agora precisam vender mais do que produtos: precisam oferecer soluções práticas e conveniência. O POPULAR ouviu especialistas, pequenos empreendedores e consumidores para entender essa nova dinâmica no mercado.\nA policial militar Zenaide Moreira Freitas, de 47 anos, moradora de Goiânia, reflete bem essa mudança. Ela passou a priorizar gastos com alimentação, estudos e saúde, reduzindo despesas com lazer e alimentação rápida. “Hoje, aproveito promoções e pesquiso preços antes de comprar. Faço as compras da casa em mercados diferentes para conseguir economizar mais”, relata.