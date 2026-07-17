O novo tarifaço de 25% anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a preocupar alguns setores da indústria goiana. Produtos como etanol, açúcar orgânico, o minério vermiculita e algumas máquinas e equipamentos sofrerão a taxação extra, o que pode inviabilizar as exportações para o mercado norte-americano. Goiás também exporta outros produtos para os Estados Unidos que serão afetados pela nova tarifa, como calçados em couro e alguns artigos de vestuário, mas que têm um peso muito pequeno na pauta de exportações.\nUma Nota Técnica divulgada nesta quinta-feira (16) pela Gerência de Desenvolvimento Industrial (Gedin), da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), que analisa os efeitos das tarifas norte-americanas sobre as exportações brasileiras e goianas, prevê que as novas barreiras comerciais impostas pelos EUA às importações brasileiras devem ter impacto mais moderado sobre Goiás do que sobre o restante do País.