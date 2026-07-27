Os projetos imobiliários contemporâneos já não contemplam mais somente um bom ordenamento dos espaços, mas consideram o novo estilo de vida dos futuros moradores, que utilizam, cada vez mais, os serviços de entregas delivery. Com isto, os novos empreendimentos residenciais já são entregues com estrutura, tecnologias ou espaços para facilitar a entrega de encomendas e oferecer maior comodidade e praticidade aos moradores e mais eficiência ao condomínio.\nÉ o caso de um prédio em Goiânia que contará com um elevador exclusivo para entrega de encomendas diretamente no apartamento do morador, facilitando também a vida dos entregadores, que muitas vezes perdem muito tempo esperando na portaria para entregar um lanche, por exemplo. O diretor de Suprimentos da FR Incorporadora, Mário Augusto Bandeira, explica que cada apartamento do futuro empreendimento Casa Aurora, que possuirá 33 pavimentos, contará com um elevador para o delivery, o primeiro no estado.