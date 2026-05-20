A realização da Copa do Mundo 2026 também deve movimentar o comércio de aparelhos de TV. Isso porque o evento motiva muitas famílias a fazerem um upgrade, trocando telas menores por outras maiores e tecnologicamente mais avançadas para receberem parentes e amigos para assistirem aos jogos. Somente a rede de lojas Novo Mundo espera triplicar a venda de TVs antes e durante o evento, enquanto a fabricante Samsung anuncia novidades voltadas aos torcedores.O CEO da Novo Mundo, Alex Lima, conta que, em anos de Copa do Mundo, nos meses de junho e julho, as vendas de TVs costumam dobrar em relação aos demais períodos. “Todo mundo quer assistir aos jogos numa TV nova com os amigos. É um momento especial para a venda destes produtos, por isso reforçamos os estoques”, destaca. Mas, neste ano, a expectativa é triplicar as vendas. “Nunca fomos tão fortes nesta categoria. As vendas vêm aumentando ao longo dos últimos anos e vamos apostar em todos os tamanhos, de 32 a 85 polegadas”, avisa Lima. Segundo ele, várias marcas lançaram novos modelos no início de maio, que chegam às lojas no fim do mês. “São TVs que dizem as cidades e horários dos próximos jogos, através do uso de inteligência artificial (IA) para facilitar a vida do consumidor. Teremos o produto em todos os tamanhos, modelos e condições de pagamento”, garante.Para Alexandre Gleb, gerente de produtos de TV da Samsung Brasil, o maior evento esportivo do ano funciona como um catalisador histórico para o setor e influencia diretamente as vendas de TVs. Segundo ele, em anos de Mundial, o primeiro semestre tem mais relevância e pode representar cerca de 50% do faturamento anual da categoria, acima dos cerca de 45% registrados em anos sem o torneio. “Isso mostra uma clara antecipação da demanda, com o consumidor se preparando antes do início das partidas, em vez de concentrar as compras apenas em datas como a Black Friday”, explica. Para Gleb, o principal destaque de demanda neste ano está nas telas maiores, especialmente nos modelos acima de 65 polegadas. “Em ano de Mundial, essa categoria ganha ainda mais relevância no mercado, graças a busca do consumidor por uma experiência mais imersiva”, ressalta.Para 2026, a expectativa é que essas telas com mais de 65 polegadas ganhem impulso na procura, fatia que em 2025 representou quase um quarto do mercado total de TVs vendidas em reais. A Samsung teve um terço do faturamento advindo destas telas. “O consumidor brasileiro aproveita este período para fazer um upgrade em tecnologia e tamanho. A frequência com que o brasileiro troca de televisão está diretamente ligada a ciclos de renovação tecnológica e grandes eventos sazonais, sendo a Copa um dos principais motores desse comportamento”, diz o gerente de TV da Samsung.Pesquisam mostram que o consumidor está mais exigente e informado, priorizando qualidade de imagem e som, além de uma experiência mais completa dentro de casa. Com base nesse cenário, ele informa que a Samsung preparou novidades relevantes para 2026, como Vision AI Companion, um hub dedicado à Inteligência Artificial que reúne assistentes de última geração, como Microsoft Copilot e Perplexity. Esses assistentes permitem interação por voz e oferecem informações em tempo real sobre o conteúdo exibido, como consultar estatísticas de um jogador durante uma partida. “Como parte da estratégia, a Samsung oferece ainda uma promoção exclusiva com 12 meses gratuitos da versão Pro desses assistentes”,destaca.Outra inovação é o Modo Estádio, desenvolvido para elevar a experiência em partidas de futebol. O recurso utiliza Inteligência Artificial para equilibrar automaticamente imagem e som em tempo real, amplificando as vozes da torcida, valorizando a narração e deixando as cenas mais vibrantes de acordo com cada lance. “A proposta é transportar a atmosfera das grandes arenas para dentro da sala de estar, intensificando cada gol, cada canto da torcida e cada momento decisivo, sem necessidade de ajustes manuais por parte do telespectador”, explica Gleb.Ele lembra que o período que antecede o campeonato é, historicamente, uma das janelas mais estratégicas para a Samsung, que trabalha em estreita colaboração com os parceiros do varejo para garantir que os consumidores encontrem as melhores oportunidades e condições especiais nas compras online, na loja oficial da marca e nas mais de 3 mil lojas de varejo nacional e regional distribuídas pelo Brasil. Neste ciclo específico, as ações comerciais estão integradas à nova campanha ‘Só a Samsung Tem’, onde o foco é entregar benefícios que facilitem o upgrade para telas grandes e premium, com um planejamento de abastecimento e materiais promocionais para o ponto de venda. Segundo o gerente, desde o Dia do Consumidor e o Dia das Mães, a marca tem feito condições atrativas para que o consumidor antecipe a sua compra e faça o upgrade em tecnologia e tamanho de tela.