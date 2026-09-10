O Nubank iniciou operação nos Estados Unidos nesta quinta-feira (10). O anúncio foi feito pelos fundadores Cristina Junqueira, presidente das operações nos EUA, e David Vélez, CEO do Nubank, em um evento no Nu Stadium, em Miami.\nO banco está disponível nos EUA com características que tiveram sucesso no Brasil, como a rentabilidade automática da conta e cashback no cartão de crédito.\nOutra ferramenta anunciada nesta quinta é o Nu Global, uma conta digital multimoeda sem taxas para mais de 35 países, rivalizando com a britânica Revolut. A ferramenta estará disponível em breve nos aplicativos do Nubank de Brasil, Colômbia, México e EUA. Por enquanto, clientes brasileiros continuam acessando a conta internacional por meio da parceria do Nubank com a Wise.\nApós provar essa hipótese com mais de 140 milhões de clientes fanáticos na América Latina, estamos entusiasmados para começar a executar nossa tese além da nossa região de origem", afirmou Vélez.