O Nubank negou o encerramento de suas atividades depois que clientes receberam notificações sobre o fim da instituição financeira nesta sexta-feira (12).\n"O caso não tem qualquer relação com a segurança da plataforma, a proteção das informações dos clientes ou a solidez da companhia. As operações do Nubank seguem normalmente, com segurança e estabilidade", disse em nota.\nO BC (Banco Central), órgão responsável pela decretação de liquidação de instituições financeiras, também afirmou à reportagem que a informação "não procede".\nAs ações da instituição rondavam a estabilidade na NYSE, a Bolsa de Valores de Nova York, em leve alta de 0,2% e cotadas a US$ 12,12 às 13h (horário e Brasília).\nA mensagem enviada aos clientes partiu do aplicativo da própria instituição. "Foi decretado o encerramento do Nubank. Clique aqui e saiba como solicitar o valor disponível no FGC [Fundo Garantidor de Créditos]", dizia o texto.