Quem nunca declarou o Imposto de Renda costuma esbarrar nas mesmas dúvidas: preciso mesmo declarar? Por onde começo? Quais documentos são necessários?\nEspecialistas afirmam que o primeiro passo é verificar se é obrigado a prestar contas. Em geral, deve declarar quem recebe rendimentos tributáveis acima do limite anual (neste ano, o valor é de R$ 35.584), vendeu bens com lucro ou acumulou patrimônio elevado, dentre outras regras.\nCom a obrigatoriedade confirmada, a etapa seguinte é reunir documentos, como informes de rendimentos de empresas e bancos, comprovantes de despesas médicas e gastos com edução, além de informações sobre dependentes, se houver.\nSegundo a advogada tributarista e consultora Renata Ferrarezi, o primeiro passo para saber com segurança se precisa declarar é reunir todos os informes de rendimentos de 2025 e somar os que são tributáveis, como salários, pensões, aluguéis e pró-labore, sem considerar os valores de contribuição previdenciária oficial (INSS) e outros descontos.