À esquerda, André Felipe, fundador do CLUBCMO. À direita, Gustavo Zani, cofundador da comunidade. (Arquivo pessoal/Gustavo Zani)\nA maior comunidade de executivos de marketing do Centro-Oeste, o CLUBCMO, realizará no dia 9 de setembro, em Goiânia, um encontro para discutir o perfil do novo consumidor e como a tecnologia afeta os hábitos de compra. Com o tema “A evolução do Target”, esta será a 6ª edição do Fórum CLUBCMO.\nO evento é gratuito e exclusivo aos membros da comunidade. As inscrições são limitadas e devem ser feitas pela internet. Desta vez, o fórum será realizado no Cinex Eventos, que fica no Centro Cultural Oscar Niemeyer, na GO-020.\nO encontro reunirá nomes de referência no mercado. Um deles é Ciro Rocha, que foi eleito Profissional do Ano no Brazilian Design Awards 2023. Ciro também estudou Marketing Estratégico na Bélgica, é professor e atua como jurado em festivais internacionais. Outra presença de destaque será a de Rodrigo Neves, fundador da VitaminaWeb e autor do livro “O Caminho para a Maturidade Digital”. Além disso, Rodrigo já possui mais de 20 anos de experiência no setor tecnológico.