O que está em jogo quando a inteligência artificial simula emoções? A questão é apontada pelo psicanalista Jorge Forbes em entrevista ao POPULAR. Ele situa que no mundo contemporâneo, que fragilizou os laços, a IA aparece como um interlocutor sem risco de rejeição. “Trata-se de um poder novo: não apenas informar ou convencer, mas modular o afeto. Esse poder não é neutro. Ele depende de quem programa, de quais objetivos estão em jogo — comerciais, políticos ou outros.”\nUm dos maiores especialistas mundiais nos efeitos da pós-modernidade na subjetividade humana, Jorge Forbes é psiquiatra, doutor em psicanálise pela UFRJ e em ciências pela USP, mestre em Paris VIII. Foi aluno de Jacques Lacan.\nÉ autor, entre outros livros, de “Inconsciente e Responsabilidade”, vencedor do Prêmio Jabuti de 2013. “TerraDois”, série da TV Cultura criada por ele, em 2017 venceu na categoria Melhor Programa a tradicional premiação da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA).