A pavimentação das rodovias GO-180 e GO-178, em Jataí, no Sudoeste goiano, deve elevar em mais de R$ 1 bilhão o valor bruto da produção (VBP) nas propriedades rurais da região. As obras serão lançadas neste sábado (6), em Jataí, e realizadas com recursos do Fundeinfra, a um custo total de R$ 240 milhões. O Estudo Rodoviário, feito pelo Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), projeta um incremento de tráfego de 162% na GO-178 e de 140% na GO-180, e que o potencial de cargas transportadas pode até triplicar.\nA GO-178 será pavimentada, inicialmente, em 38,8 quilômetros entre a BR-364 e a GO-306, com prazo de 21 meses e investimento de R$ 116,2 milhões. Um segundo trecho de 46,5 quilômetros começará a ser pavimentado em 2026, após o período chuvoso. Já na GO-180, serão mais 32,88 quilômetros beneficiados, entre os entroncamentos da GO-467 e GO-306, ao custo de R$ 123,6 milhões. O prazo é de 31 meses.