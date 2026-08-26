Mandados são cumpridos em Goiás e mais quatro estados contra suspeitos de integrar esquema estruturado de fraude tributária no setor de grãos (Divulgação/MP-GO)\nO Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) deflagrou nesta quarta-feira (26) uma operação em combate a um esquema de sonegação fiscal no comércio interestadual de grãos. As investigações apontam que as empresas deixaram de recolher pelo menos R$ 90 milhões em ICMS.\nComo o nome dos investigados não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas até a última atualização desta reportagem.\nForam expedidos nove mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão. As medidas estão sendo cumpridas em municípios de Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Bahia. As ordens foram expedidas pelo juízo da 2ª Vara de Garantias de Goiânia.