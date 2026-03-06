-Joalherias sonegam impostos (1.3382574)\nUma operação da Polícia Civil mirou uma rede de joalherias em Goiás. As empresas, segundo investigação, foram alvos por integrar um suposto esquema de fraude fiscal e sonegação de impostos. A coordenação foi do delegado Alexandre Alvim, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), que realizou, na quinta-feira (5), a Operação Gold Souk, em parceria com a Secretaria da Economia.\n“Cada joalheria funcionava como se tivesse uma pequena movimentação, como se fossem independentes entre elas. Elas estavam inscritas no Simples Nacional, que tem uma carga tributária muito mais baixa do que realmente deveriam praticar”, contou o delegado à CBN Goiânia.\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas deles até a última atualização desta reportagem.