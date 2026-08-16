O Órion Business & Health Complex realiza, nesta segunda-feira (17), um processo seletivo com 150 vagas para as funções de recepcionista, mensageiro, porteiro e auxiliar de serviços gerais. O atendimento será feito no próprio complexo, localizado na Avenida Portugal, no Setor Marista, em Goiânia.\nOs interessados devem comparecer ao local das 8h30 às 18h, portando currículo e carteira de trabalho física ou digital. Segundo a instituição, todas as vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência (PCDs).\nAlego aprova prorrogação do Refis por mais 3 meses\nTranspetro abre concurso público com 281 vagas e salário inicial de até R$ 15 mil\nGoverno consegue atrasar pauta-bomba que eleva piso de médicos a R$ 13,6 mil\nVagas disponíveis\nRecepcionista\nMensageiro\nPorteiro\nAuxiliar de serviços gerais