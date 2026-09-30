O município de Orizona, localizado no sudeste goiano, avançou duas colocações no cenário da pecuária leiteira nacional e se tornou o 7º maior produtor de leite do Brasil (veja a lista ao final do texto). Os dados fazem parte da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (30).\nEm 2025, Orizona atingiu a marca de 138 milhões de litros de leite produzidos, um crescimento de 10,8% na comparação com o ano anterior, quando o município registrou 124,56 milhões de litros e ocupava o 9º lugar no ranking do país. Com o novo desempenho, a cidade goiana ultrapassou Arapoti (PR) e Itaíba (PE), respondendo por 0,4% de toda a produção do território nacional.\nNo consolidado estadual, Goiás manteve a quinta posição entre as unidades da Federação, respondendo por 7,9% do volume nacional. A produção goiana totalizou 2,91 bilhões de litros em 2025, patamar semelhante ao registrado em 2024, quando alcançou 2,906 bilhões de litros.