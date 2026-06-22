Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa Universitário do Bem (ProBem), que vai oferecer 4 mil novas bolsas de estudo para universitários em situação de vulnerabilidade social em Goiás. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 3 de julho, exclusivamente pelo site da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).\nDe acordo com o edital, serão disponibilizadas 1 mil bolsas integrais e 3 mil bolsas parciais para estudantes matriculados em cursos de graduação pagos, em instituições de ensino superior cadastradas no programa.\nO ProBem é uma iniciativa do Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da OVG, e tem como objetivo ajudar estudantes de baixa renda a ingressarem e permanecerem no ensino superior.\nIBGE: inscrições para 317 vagas em Goiás terminam em 1º de julho; veja detalhes