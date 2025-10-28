O fim da emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe) pela Prefeitura de Goiânia para implantação de um modelo nacional, prevista para dezembro, deve ter efeito na arrecadação municipal com o Imposto Sobre Serviços (ISS) em 2026, aponta o secretário municipal da Fazenda, Valdivino Oliveira. “Não temos estimativa (de quanto haverá de arrecadação) com a nova nota fiscal. O sistema anterior ficava muito fora do ar e as empresas não tinham como emitir nota regularmente”, prevê o secretário, em meio à melhoria do cenário fiscal da capital.\nNa prática, o reflexo na arrecadação do ISS deve ocorrer também porque a nova forma de emissão das notas amplia as possibilidades de cruzamento de dados e auditoria fiscal.\nCom o novo sistema e a previsão de integração com as prefeituras de Aparecida de Goiânia e Anápolis, anunciada pelo prefeito Sandro Mabel (UB) em coletiva na sexta-feira (24), o Paço poderá ter mais recursos para cruzar informações e identificar casos de sonegação de impostos.