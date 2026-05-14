A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (14) Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, em uma nova fase da operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master.\nHenrique Vorcaro era um participante ativo da rede de movimentações financeiras do Master e do filho. Eles participavam juntos de empresas que, segundo as investigações, teriam sido usadas para ocultar patrimônio do esquema.\nRelação de Vorcaro com políticos arrasta nomes de direita e esquerda para escândalo do Banco Master\nCaiado diz que Flávio deve explicações sobre Vorcaro\nTribunal dos EUA nega proteção a Vorcaro e permite rastreio de bens do Banco Master\nA Folha de S.Paulo revelou, por exemplo, que uma empresa da família chamada Multipar movimentou mais de R$ 1 bilhão em cinco anos exclusivamente entre contas ligadas ao dono do Banco Master. O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) identificou que a movimentação sugere uma tentativa de esconder o patrimônio.