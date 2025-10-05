As terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos de difícil extração e refino, sendo alguns matéria-prima para a fabricação de ímãs essenciais para tecnologias relacionadas à transição energética e à defesa. Esse grupo contempla alguns dos minerais críticos mais cobiçados pelas grandes potências econômicas do mundo e, nos últimos anos, se tornaram um dos principais focos de atenção do mercado de países desenvolvidos.\nA China é hoje dona de mais da metade da extração de terras raras no mundo e controla quase toda a capacidade de refino desses elementos. Tal concentração ajuda o país asiático em negociações com outras potências mundiais, como Estados Unidos e União Europeia, muito dependentes do mercado chinês.\nO Brasil, apesar de ter a terceira maior reserva desses elementos, produz muito pouco e tem apenas uma mineradora em operação no país, a Serra Verde, com capacidade bem inferior à das grandes companhias desse mercado.