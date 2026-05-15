A 79ª edição da Exposição Agropecuária de Goiás começou oficialmente nesta quinta-feira (14), no Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira, no setor Nova Vila, em Goiânia, com expectativa de receber mais de 600 mil visitantes até o próximo dia 24.\nConsiderada uma das principais feiras do agronegócio do Centro-Oeste, a Pecuária terá programação voltada tanto para negócios do setor quanto para entretenimento, com shows, atividades infantis, palestras, cursos e exposição de animais.\nPelo segundo ano consecutivo, a entrada será gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Para a participação nos shows e atrações, é necessário fazer cadastro prévio, com CPF e reconhecimento facial para acesso ao evento, pelo site Meu Bilhete. Com isso, cada usuário pode emitir apenas um ingresso por CPF.