-Vídeo (1.3460874)\nO município de Silvânia se tornou o maior produtor brasileiro de tomate, em 2025, ao colher 361 mil toneladas do fruto, um crescimento de 77,3% em relação às 203,6 mil toneladas produzidas em 2024. Com esse desempenho, o município ultrapassou Cristalina, que liderava o ranking nacional até o ano anterior e passou a ocupar a segunda posição, após uma queda de 17,4% no volume colhido.\nGoiás é o maior produtor de tomates no País, com uma produção de 1,65 milhão de toneladas em 2025, 15% mais que no ano anterior, segundo o levantamento da Produção Agrícola Municipal (PAM), divulgado pelo IBGE. O estado produziu praticamente o dobro de São Paulo, segundo colocado no ranking, com 820,8 mil toneladas produzidas, e quase três vezes o volume de Minas Gerais.\nGoiás também ampliou sua presença entre os principais municípios produtores de tomate do Brasil. Dos dez maiores produtores nacionais em 2025, cinco são goianos: Silvânia (1º), Cristalina (2º), Morrinhos (3º), Vianópolis (5º) e Piracanjuba (7º). Entre os destaques, está o avanço da cultura em Vianópolis, cuja produção quase dobrou no ano passado: de 63 mil toneladas em 2024 para 123,5 mil toneladas em 2025, um incremento de 96%. Hoje, 49 municípios produzem tomate em Goiás.