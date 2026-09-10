A Petrobras anunciou na noite desta quarta-feira (9) aumento de R$ 0,19 por litro o preço da gasolina vendida em suas refinarias. Poucas horas depois, recuou, dizendo que o produto, na verdade, ficará R$ 0,19 por litro mais barato para as distribuidoras.\nOs anúncios foram feitos pouco depois de uma entrevista do governo sobre novas medidas para conter a alta do preço dos combustíveis após a retomada dos ataques entre Estados Unidos e Irã. Na quarta, o petróleo Brent bateu US$ 100 por barril pela primeira vez em três meses.\nNo primeiro comunicado, divulgado pouco antes das 21h, a Petrobras afirmou que o preço de venda em suas refinarias subiria para R$ 3,24 por litro, mas o aumento de isenção tributária anunciado horas antes pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compensaria a alta de R$ 0,19.