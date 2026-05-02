A Petrobras anunciou, nesta sexta-feira (1º), um aumento de 19,2% no preço de venda às distribuidoras da molécula de gás natural em relação aos valores praticados no trimestre anterior. A nova tarifa será aplicada apenas ao gás encanado e começou a valer na ocasião do anúncio.\nDe acordo com a estatal, o reajuste é uma questão contratual. Os contratos de venda de gás natural às distribuidoras determinam atualizações trimestrais do preço da molécula de gás. O reajuste segue as oscilações do petróleo Brent, a taxa de câmbio entre real e dólar e, desde o início do ano, a variação do Henry Hub —um índice ligado à oferta de gás natural.\nNo período avaliado, o valor de referência do petróleo Brent subiu 24,3% sob influência do conflito entre EUA, Israel e Irã. A disponibilidade de gás no mercado caiu 14% enquanto o real se valorizou em 2,5% frente ao dólar.