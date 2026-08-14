A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (14) que identificou a presença de hidrocarbonetos em um poço exploratório na bacia sedimentar da Foz do Amazonas, em águas ultraprofundas na costa do Amapá.\nO poço Morpho (1-BRSA-1405-APS) está localizado a cerca de 175 km da costa do estado, em uma área com lâmina d'água de 2.886 metros. A descoberta ocorreu no bloco FZA-M-59, na margem equatorial brasileira, onde a Petrobras é operadora e detém 100% de participação.\nSegundo a companhia, a presença de hidrocarbonetos foi constatada por meio de perfis elétricos e de indicativos identificados nas rochas. A perfuração do poço ainda está em andamento, e a estatal afirma que as operações têm como objetivo dar continuidade à avaliação exploratória da área.\nAs operações de perfuração permanecem em curso, visando a continuidade da avaliação exploratória, de forma segura e com respeito ao meio ambiente e às pessoas", disse a empresa em comunicado.