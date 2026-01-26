A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (26) corte de 5,2% no preço da gasolina vendida por suas refinarias. O novo valor, que entra em vigor nesta terça (27), será de R$ 2,57 por litro, queda de R$ 0,14 em relação ao preço atual. O preço do diesel não será alterado.\nA medida pode aliviar os preços nas bombas, pressionados desde o início do ano pelo aumento de R$ 0,10 por litro na alíquota de Imposto de Circulação sobre Mercadoria e Serviços (ICMS), que foi integralmente repassado ao consumidor.\nSegundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina no país subiu exatos R$ 0,10 por litro entre os dias 28 de dezembro e 11 de janeiro.\nApós ataque à Venezuela, Trump mira maior reserva de petróleo do mundo\nEmpresas de combustíveis são autuadas por dutos clandestinos em Senador Canedo