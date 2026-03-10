A Polícia Federal avançou nas investigações do inquérito que apura a suposta participação do ex-presidente do BRB (Banco de Brasília), Paulo Henrique Costa, na triangulação financeira que permitiu ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro adquirir ações do banco do governo do Distrito Federal.\nA suspeita é de que o dinheiro recebido pelo BRB em duas operações de aumento de capital tenha permitido a expansão da compra de carteiras do Master, que já vinha acontecendo.\nEssas operações proporcionaram um aumento de capital de R$ 1 bilhão ao BRB, que turbinou a compra de carteiras do banco de Vorcaro em mais R$ 10 bilhões. Ao todo, o BRB comprou R$ 21,9 bilhões em carteiras da instituição de Vorcaro.\nPaulo Henrique Costa é alvo das investigações e manteve comunicações diretas com Vorcaro registradas no seu celular, que ainda não vieram a público. De acordo com quatro pessoas ouvidas pela reportagem, na condição de anonimato, há fortes indícios do envolvimento do ex-dirigente do BRB no esquema comandado pelo ex-banqueiro.