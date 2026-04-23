A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira (23), uma operação para apurar a possível prática de gestão temerária de recursos do regime de previdência dos servidores públicos de Santo Antônio de Posse, em São Paulo, por investimentos no Banco Master.\nA Operação Moral Hazard investiga a aplicação de aproximadamente R$ 13 milhões em letras financeiras emitidas pelo Master. A ação, que mira a autarquia responsável pela previdência dos servidores públicos municipais, cumpre seis mandados de busca e apreensão em Santo Antônio de Posse e Mogi Mirim.\nReunião com Banco Master deu início a mudança em lei goiana\nPF prende ex-presidente do BRB envolvido no caso Master por esconder imóveis de R$ 146 milhões\nToffoli diz que relatório de CPI contra ministros do STF é abuso de poder e pode levar a inelegibilidade