A Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (18) em nova fase da operação Compliance Zero, que investiga irregularidades relacionadas a Daniel Vorcaro e o Banco Master.\nOs mandados foram expedidos pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal, e envolvem o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado.\nTambém é um dos alvos Augusto Lima, que foi sócio de Vorcaro no Master. Foram feitas buscas em endereços ligados a ambos em Salvador e em um hotem em Brasília onde Wagner mora.\nEntenda a relação entre Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro em 6 pontos\nTSE adia decisão sobre censura a pesquisa que mostrou recuo de Flávio Bolsonaro\nPresidente do TSE manda tirar do ar pesquisa que mostrou recuo de Flávio Bolsonaro