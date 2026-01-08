A Polícia Federal abriu uma apuração inicial sobre informações sobre o caso de 46 perfis em redes sociais que fizeram um bombardeio digital com ataques simultâneos contra o Banco Central e investigadores no caso Master. Se forem comprovadas irregularidades, o órgão poderá instaurar inquérito policial.\nA prática já vinha sendo observada durante o processo de análise pelo órgão regulador da venda do banco para o BRB (Banco de Brasília), mas cresceu nos últimos dias em meio à guerra jurídica no STF (Supremo Tribunal Federal) e no TCU (Tribunal de Contas da União) travada entre os investigadores e os advogados do Master.\nVeja a cronologia do caso Master e sua ligação com o Judiciário\nToffoli libera retomada do caso Master, mas determina que materiais apreendidos fiquem em seu gabinete\nINSS suspende repasses de descontos em empréstimos consignados vinculados ao Master