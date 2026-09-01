O PIB (Produto Interno Bruto) subiu 0,5% no Brasil no segundo trimestre de 2026, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, apontam dados divulgados nesta terça-feira (1º) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).\nO resultado mostra uma desaceleração da economia após a alta de 1,1% no primeiro trimestre. A perda de ritmo era aguardada por analistas com o aperto dos juros altos. A taxa de 0,5% ficou levemente acima da mediana das projeções do mercado financeiro, que era de 0,4%, conforme a agência Bloomberg. O intervalo das previsões ia de 0,2% a 0,6%.\nA divulgação desta terça é a última do PIB antes das eleições de outubro. O IBGE publicará os dados do terceiro trimestre em 2 de dezembro. O governo do presidente Lula (PT), que tenta a reeleição neste ano, apostou em medidas de estímulo à economia nos últimos meses. Outro incentivo para o PIB veio do mercado de trabalho, que ainda mostrou força no segundo trimestre.